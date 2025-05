Calciomercato Inter Ausilio sogna il colpo ad effetto a centrocampo | sondaggio per la stella dell’Atletico Madrid!

L'Inter è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, con il direttore sportivo Piero Ausilio che sogna un grande colpo. Si intensificano i sondaggi per una stella dell'Atletico Madrid, in un mercato che promette scintille. Scopriamo insieme di chi si tratta e le strategie della dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, Ausilio sogna il colpo ad effetto a centrocampo: sondaggio per la stella dell’Atletico Madrid! Ecco di chi si tratta. Gli uomini del calciomercato Inter lavorano in vista della prossima stagione e sognano anche in grande. Nonostante la politica chiara di Oaktree di prediligere investimenti su profili giovani, c’è un nome che è pronto a tornare alla ribalta tra i nerazzurri. Si tratta di Rodrigo De Paul dell’ Atletico Madrid, per il quale, secondo TMW, il club di Viale della Liberazione pare abbia fatto partire già i primi sondaggi. CALCIOMERCATO INTER – « Sondaggio dell’Inter per Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid. Secondo quanto raccolto da TMW, tra i profili che i nerazzurri starebbero valutando per rinforzare la rosa di mister Simone Inzaghi durante la prossima estate c’è anche quello del centrocampista argentino ex Udinese. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio sogna il colpo ad effetto a centrocampo: sondaggio per la stella dell’Atletico Madrid!

