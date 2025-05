Calciomercato Inter arriveranno rinforzi di spessore | Scelte illuminate e sforzi economici

Il calciomercato dell'Inter si preannuncia scoppiettante, con piani concreti per rinforzare e ringiovanire la squadra. Grazie a scelte illuminate e sforzi economici, i nerazzurri sono pronti a tornare sul mercato. Le trattative inizieranno nelle prossime settimane, promettendo di dare nuova linfa alla formazione a caccia di successi.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tornano a mettere mano al portafogli: le trattative decolleranno giĂ nelle prossime settimane. Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a ringiovanire e rinforzare la squadra dopo le sessioni di mercato in chiaroscuro degli ultimi anni. SportItalia ha fatto il punto sulle possibili mosse dei meneghini allenati da Simone Inzaghi: LO SCENARIO – « Decisamente piĂą lineari sono le strategie dell’Inter, che non lesinerĂ sforzi economici anche di primo livello dopo un paio di sessioni di mercato consecutive vissute con pazienza e morigeratezza. Scelte illuminate, peraltro, perchĂ© al di lĂ degli strali dei tifosi sui social network il risultato prodotto è stato quello di lottarsi punto a punto la conquista del campionato e di prendere ancora una volta parte alla finale di Champions League dopo quella di due anni fa » RIPAGATI – « Un cammino europeo che fa sorridere la proprietĂ , specie in previsione degli ulteriori incassi correlati alla partecipazione ed all’eventuale cammino nel Mondiale per club di giugno, e che ripagherĂ Simone Inzaghi in estate delle difficoltĂ economiche che avevano contraddistinto il suo passato recente da tecnico dell’Inter ». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, arriveranno rinforzi di spessore: «Scelte illuminate e sforzi economici»

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

L’annuncio che spezza i sogni dell’Inter: “Hanno chiuso per 100 milioni”

Si legge su interlive.it: L’ Inter è una delle squadre più attive sul calciomercato. In viale della Liberazione si ha la consapevolezza che la rosa deve essere assolutamente rinforzata se si vuole ambire a traguardi importanti ...

Inter: il Real lo scarica, arriva per il Mondiale

Lo riporta spaziointer.it: Novità importante per quanto riguarda il calciomercato dell'Inter. Il Real ha deciso di scaricare il giocatore ...

Calciomercato Inter: 2 acquisti dal Real Madrid

Si legge su calcionow.it: L’Inter guarda in casa Real per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco le ultimissime notizie riguardo i nomi dei giocatori che sono finiti in orbita nerazzurra. La trasferta in Cat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.