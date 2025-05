Calciomercato Estero al Chelsea non basta solo Jackson Maresca annuncia | Serve più concorrenza? Al 100%

Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva. In vista del calciomercato estivo, l'obiettivo è trovare un ulteriore centrocampista in grado di supportare la crescita del talento blues.

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Cercheremo un altro centrocavanti in estate» Nella conferenza con i media, Enzo Maresca, tecnico italiano del Chelsea, ha risposto alla domanda relativa alla crescita di Jackson punta dei Blues, allundendo anche quali potranno essere le mosse di calciomercato del club.

