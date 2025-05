Rodrigo De Paul non vede l’ora di tornare protagonista in Italia. Spunta l’annuncio con la firma con una big italiana: c’è lo sponsor a sorpresa Saranno settimane intense in Serie A per allestire rose competitive delle big italiane. Pochi minuti fa è arrivata la decisione definitiva per il futuro del centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, che potrà voltare pagina al termine della stagione. Da anni protagonista con l’Atletico Madrid, spunta la nuova destinazione prestigiosa in Serie A. Calciomercato, De Paul torna in Serie A: sponsor decisivo – Lapresse – calciomercato.it Il futuro del centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, potrebbe essere nuovamente in Italia. Spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: può arrivare subito la firma con una big italiana. Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: ecco la soluzione alternativa. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calciomercato, De Paul torna in Serie A: sponsor decisivo