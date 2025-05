Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez. Ormai da tempo sull’ala spagnola classe 2002, i lariani vogliono concretizzare il pressing con un’offerta. I dettagli li svela Matteo Moretto sul proprio profilo X. Stando . 🔗Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza!