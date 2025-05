Calciomercato Como acquisto da urlo per Fabregas | colpaccio da 30 milioni di euro

Acquisto da urlo per Cesc Fabregas: il Como cala il colpaccio da 30 milioni di euro. La prima stagione del Como in Serie A è stata finora da incorniciare. I lariani, dopo una prima parte non facile di campionato, sono usciti dai bassifondi e ora occupano il decimo posto in classifica con 48 punti, a più 4 dal Torino undicesimo. Grande merito va attribuito a Cesc Fabregas che ha dato un’identità di gioco chiara alla sua squadra sin dalle prime uscite, agevolato anche dagli ottimi colpi arrivati dal calciomercato estivo prima e invernale poi. Il tecnico spagnolo dovrebbe rimanere su quel ramo del lago di Como anche nella prossima stagione e allora è lecito aspettarsi altri importanti innesti dal mercato. Uno su tutti potrebbe arrivare dalla Spagna per una cifra pari a 30 milioni di euro. Como, Fabregas tenta il Diao bis: colpo dalla Spagna. 🔗Leggi su Rompipallone.it

