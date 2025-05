Calcio serie C Ternana l’avversario sarà la Giana Erminio Domenica alle 18 15 l’andata in Lombardia

Domenica alle 18:15, la Ternana scenderà in campo contro la Giana Erminio nel secondo turno dei play-off di Lega Pro. Dopo il sorteggio di ieri, i rossoverdi si preparano a confrontarsi con l'avversaria lombarda, in una sfida cruciale per il cammino verso la promozione. Una gara da vivere con grande emozione!

di Massimo Ciaccolini TERNI E’ la Giana Erminio l’avversario della Ternana nel secondo turno della fase nazionale dei play-off di Lega Pro. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi ieri, che insieme ai rossoverdi ha coinvolto il Vicenza e il Cerignola quali seconde classificate rispettivamente dei giorni A e C nella regular season di Serie C, e le vincenti del primo turno della fase nazionale che oltre al team lombardo sono risultate essere Atalanta 23, Crotone, Pescara e Vis Pesaro. Le fere esordiranno nei play-off domenica giocando l’andata al "Città di Gorgonzola" – inizio alle ore 18.15 anziché alle 20 come originariamente stabilito dalla Lega – e ospiteranno al "Liberati" (ore 20) il ritorno, decisivo per il passaggio del turno. Il sorteggio ha definito pure gli abbinamenti delle semifinali (gare del 25 e 28 maggio 2025), assegnando alla Ternana, in caso di qualificazione, la vincente tra Crotone e Vicenza col ritorno a Terni. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Ternana, l’avversario sarà la Giana Erminio. Domenica alle 18.15 l’andata in Lombardia

