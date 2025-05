Calcio serie C il Perugia ha le idee chiare per il futuro Garantisce Meluso

Il Perugia, nel suo centoventesimo anno di vita, punta decisamente alla riscossa. Mauro Meluso, giunto dalla Serie A, conferma le sue chiare intenzioni per il futuro del club. Con un ambiente determinato a ritrovare la propria identità , la stagione si prospetta cruciale per l’affermazione della squadra in Serie C.

La stagione del centoventesimo anno di vita deve essere quella della riscossa. Questa è la convinzione che aleggia nell'ambiente del Perugia, in primis in Mauro Meluso, arrivato in pieno autunno dalla serie A a dar manforte ad una società ancora alla ricerca della propria identità . Il. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso

Su questo argomento da altre fonti

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso

Lo riporta perugiatoday.it: Il responsabile dell'area tecnica è intervenuto questo pomeriggio a Radio TMW svelando con estrema chiarezza alcuni dei piani che caratterizzeranno la prossima stagione ...

Calcio serie C, il Perugia studia le mosse future. Il punto della situazione

Riporta today.it: L'apertura del mercato è ancora lontana, ma le idee già ci sono. Ecco da chi si ripartirà e probabilmente chi no ...

Perugia, si avvicina il compleanno numero centoventi. Il 9 giugno il match tra le vecchie glorie

Segnala perugiatoday.it: A partire dalle ore 18 i tifosi avranno la possibilità di rivedere in campo quei giocatori che hanno reso grande questa società. Ricco il programma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.