Calcio la Fcr rinnova il contratto con mister Mordini

Il calcio della FCR si prepara a una nuova stagione con una certezza: Daniele Mordini sarà ancora alla guida della prima squadra. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore nel 2021/2022, Mordini ha dimostrato il suo valore come allenatore e continuerà a guidare il club biancorosso anche nella stagione 2025/2026.

Daniele Mordini continuerà a ricoprire la carica di allenatore della prima squadra della Fcr, la Football Cava Ronco, anche nella stagione 20252026. Dopo l'ultima stagione (20212022) da calciatore trascorsa tra le fila della Fcr Forlì, Mordini è sempre rimasto a far parte del mondo biancorosso. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Calcio, la Fcr rinnova il contratto con mister Mordini

Se ne parla anche su altri siti

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr: nuovi obiettivi e record

Segnala calcioin.it: Al contrario, il rinnovo con l’Al Nassr rappresenta un’ulteriore dimostrazione della sua determinazione a restare ai massimi livelli del calcio internazionale. Nuovo contratto biennale: obiettivo ...

Calcio: Milik rinnova con la Juve, contratto fino al 2027

Da msn.com: (ANSA) - TORINO, 30 APR - La Juventus e Arkadiusz Milik hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto del giocatore: l'annuncio è arrivato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale.

Duvan Zapata rinnova con il Torino: contratto fino al 2027

Come scrive sportal.it: Duván Zapata rinnova con il Torino: contratto fino al 2027, un segno di fiducia dopo il suo grave infortunio al ginocchio Duván Zapata e il Torino ancora insieme, con una firma che rappresenta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going Dark Al termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.