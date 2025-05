Nei dilettanti in questo fine settimana sono in programma gare probanti. Queste le partite di domani. Playoff. In Promozione ( 16,30) Palmense-Atletico Azzurra Colli, in Prima categoria (16,30), 1ÂŞ giornata, girone A: Atletico Mondolfo 1952-Acqualagna; San Costanzo- Peglio. Girone B: Montemaricano-Footbal Club Osimo; Ostra Calcio-Borghetto. Girone D: Cuprense 1033-Acquasanta calcio 1971. Playout. Prima categoria (16,30) girone A: Csi Delfino Fano-Muraglia; Girone B: Pietralacroce-San Biagio; Girone C Montecorsaro-Cassette D’Ete 1968; Girone D: Pedaso Campofinole-Invctus Rapagnano Grotta Finale titolo regionale: in Prima categoria (15,30) al Fioretti di Falconara Marittima Castelfrettese-Nuova Real Metauro; in Seconda categoria (16,30): Le Torri Castelplanio-Loreto; Maltigliano-Grottazzolina; Marotta Maroso Mondolfo-Avis Sassocorvaro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Playoff e playout, turno bollente. Mister Manfredini resta a Lunano