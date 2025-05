Calcio a Ravenna arriva la Pistoiese per i play off | le modifiche alla viabilità e l' ordinanza antialcol

Domenica 18 maggio, alle 19, lo stadio Benelli di Ravenna ospiterà la semifinale playoff tra Ravenna F.C. e Pistoiese. In vista dell’evento, sono previste modifiche alla viabilità e un'ordinanza antialcol per garantire la sicurezza dei tifosi e la gestione del flusso di pubblico.

In occasione della partita che si svolgerà domenica 18 maggio, alle 19, allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e Pistoiese (semifinale play-off), sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare.

