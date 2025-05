Calcio a 5 | Napoli-Meta Catania piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare

L'ultimo turno della regular season di Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si preannuncia entusiasmante, con tutte e 8 le partite in programma per domenica 18 maggio alle ore 20.45. Il match clou sarà Napoli-Meta Catania, una sfida cruciale tra i partenopei e gli etnei, attualmente terzi in classifica con 59 punti.

L’ultimo turno della regular season della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è in rampa di lancio. Tutte e 8 le partite in agenda, in contemporanea: domenica 18 maggio alle ore 20.45. Piatto forte della serata sarà inevitabilmente Napoli-Meta Catania: partenopei contro etnei, terzi della classe (59) contro primi (67), in un match che non sposterà probabilmente gli equilibri fisici della classifica ma potrebbe scuotere quelli morali. La Feldi Eboli invece, seconda (64), farà visita alla L84 Torino in un menù che prevedrà anche Genzano-Sporting Sala Consilina e un’intensa Sandro Abate-Italservice Pesaro. Ovviamente, non è tutto. Petrarca-Cosenza, Fortitudo Pomezia-Benevento, Active Network-Manfredonia e Roma-Came Treviso: un pacchetto di incontri che potrebbe determinare nuove gerarchie a tutte le altezze della graduatoria. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Napoli-Meta Catania, piatto forte dell’ultima giornata di stagione regolare

