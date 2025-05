Calci pugni e spari per avere 80mila euro | tre uomini della Società condannati per il raid punitivo in un autoparco

Un raid punitivo culminato in violenza e minacce ha colpito un autoparco, con tre uomini condannati per aver aggredito il titolare in cerca di 80mila euro. La somma, richiesta ingiustamente per un credito estinto, ha portato a una violenta irruzione avvenuta il 3 settembre 2016, scatenando un episodio di intimidazione e paura.

Pretendevano 80mila euro quale somma di un credito per la vendita di un'auto, già estinto e quindi del tutto inesistente: per questo motivo, il 3 settembre del 2016, quattro persone fecero irruzione nell'abitazione del titolare di un autoparco sulla Statale 16 aggredirono con calci e pugni. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Calci, pugni e spari per avere 80mila euro: tre uomini della Società condannati per il raid punitivo in un autoparco

