La caduta in bici, poi il soccorso e le manovre di corda che l'hanno calata nel vuoto per settanta metri per farle raggiungere l'ambulanza. È accaduto a una ciclista veneta del 1989, poco prima delle 12 e 30 di oggi, 16 maggio: la donna, che stava percorrendo un tratto del percorso da trekking. 🔗Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Calata per settanta metri nel vuoto, soccorsa una ciclista vicino a Tarvisio