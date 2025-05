Cagliari-Venezia | formazioni dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Venezia, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, è una sfida cruciale per la 37ª giornata di campionato. Scopri le formazioni ufficiali e dove poter seguire l'incontro in TV e streaming, per non perdere neanche un momento di questa intensa partita. Segui il percorso di entrambe le squadre verso la conquista dei rispettivi obiettivi.

Cagliari-Venezia (domenica 18 maggio con calcio d`inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Cagliari-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Venezia, dove vederla in tv e le parole di Capozucca prima del match

Cagliari-Venezia: orario e dove vederla in TV e streaming

