Caduto da un ponteggio sul luogo di lavoro e morto sul colpo | disposta l' autopsia e l' esame sul cellulare

Un tragico incidente ha tolto la vita a Nicola Marino, 59 anni, caduto da un ponteggio in una cava di Apricena il 22 aprile. In seguito alla sua morte, la Procura della Repubblica ha disposto un'autopsia e l'analisi del cellulare, programmando per il 19 maggio un esame tecnico dei reperti sequestrati al momento dell'incidente.

