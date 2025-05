Buzzanca rinviata a giudizio la compagna | “Convinse Lando a sposarla per l’eredità ma lui stava male”

Francesca Lavacca, nota come Francesca Della Valle, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver manipolato Lando Buzzanca, spingendolo a sposarla per ottenere la sua eredità, nonostante le sue condizioni di salute. La procura contesta l'abuso della presunta "deficienza psichica" dell'attore. La vicenda suscita interrogativi sulla vulnerabilità e la protezione legale degli individui in condizioni fragili.

Avrebbe abusato dello stato di "deficienza psichica" di Lando Buzzanca per convincerlo a sposarla e ottenere l'eredità: per questo Francesca Lavacca, aka Francesca Della Valle, è stata rinviata a processo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Buzzanca, rinviata a giudizio la compagna: “Convinse Lando a sposarla per l’eredità, ma lui stava male”

Su questo argomento da altre fonti

Buzzanca, rinviata a giudizio la compagna: “Convinse Lando a sposarla per l’eredità, ma lui stava male”

Lo riporta fanpage.it: Avrebbe abusato dello stato di "deficienza psichica" di Lando Buzzanca per convincerlo a sposarla e ottenere l'eredità: per questo Francesca ...

Lando Buzzanca, a processo la compagna Francesca Lavacca: rinviata a giudizio per circonvenzione d'incapace

Da roma.corriere.it: I preparativi delle nozze e la pubblicazione dei documenti secondo il Gup non potevano essere condivisi dall'attore, in una condizione di «deficienza psichica» ...

Lando Buzzanca, a processo la ex Francesca Lavacca. Voleva sposarlo ma «lui soffriva di demenza»

Come scrive ilmessaggero.it: Mentre Lando Buzzanca, all'epoca 86enne, entrava e usciva da ospedali e cliniche riabilitative per un disturbo del linguaggio causato da una brutta caduta in casa, la compagna Francesca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Myanmar : rinviata la sentenza contro San Suu Kyi

I giudici della giunta militare del Myanmar hanno rinviato al 10 gennaio la sentenza contro la ex presidente San Suu Kyi, deposta con un golpe lo scorso febbraio.