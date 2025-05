Bunker | la star di Adolescence Stephen Graham nel cast del film con Javier Bardem e Penélope Cruz

L'attore britannico, tra gli ideatori della miniserie di successo di Netflix, tra i protagonisti di un nuovo film per il cinema. Stephen Graham è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto per il grande schermo dopo il successo della miniserie Netflix Adolescence, alla quale ha partecipato anche nelle vesti di co-creatore. La star britannica sarà nel cast del nuovo film di Florian Zeller, Bunker, al fianco di due delle star spagnole più amate e conosciute al mondo, Javier Bardem e Penélope Cruz. Il nuovo thriller psicologico di Florian Zeller con Stephen Graham Drammaturgo di fama mondiale e regista di The Father con Anthony Hopkins, Florian Zeller torna dietro la macchina da presa dopo The Son, in un genere già esplorato in . 🔗Leggi su Movieplayer.it

