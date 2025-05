Bullismo già a tre anni | allarme dalle scuole dell’infanzia I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti. Durante il lancio del progetto nazionale “Bullismo e cyberbullismo: conoscere, prevenire e contrastare” a Bari, sono stati presentati dati sconcertanti che evidenziano l’urgenza di sensibilizzare istituzioni e famiglie per affrontare questa problematica sin dalle prime fasi dello sviluppo infantile.

Bulli e vittime già all’asilo. È questo il dato sconcertante emerso a Bari, in occasione dell’evento di lancio del progetto nazionale “Bullismo e cyberbullismo: conoscere, prevenire e contrastare”, promosso per sensibilizzare le istituzioni e le famiglie fin dalle prime fasi dello sviluppo infantile. Durante l’incontro, organizzato con il supporto dell’ Università di Bari e del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, sono stati presentati i risultati di un monitoraggio condotto nelle scuole pugliesi, che ha fatto emergere un fenomeno precoce e in crescita. Nei soli due mesi iniziali di attività dello sportello d’ascolto, sono state raccolte: 31 segnalazioni da parte dei genitori e 44 da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia;. 63 segnalazioni dai genitori, 102 dagli insegnanti e 81 dagli alunni delle scuole primarie. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

