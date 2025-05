La consigliera regionale Marcella Zappaterra è stata nominata a Bruxelles coordinatrice del gruppo di lavoro europeo per il contrasto alla violenze di genere (“Women empowerment and fight against gender-based violence”) promosso dalla Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali d’Europa. 🔗Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Bruxelles: Marcella Zappaterra nominata coordinatrice del gruppo di lavoro contro la violenza di genere