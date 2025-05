Brunch domenicale di primavera al B&B Il Pozzo e la Macina

Unisciti a noi per il primo brunch domenicale di primavera al B&B Il Pozzo e la Macina! Domenica 25 maggio, dalle 11:00 alle 14:00, festeggiamo l’arrivo della bella stagione nel verde del nostro giardino. Una giornata dedicata al gusto e al relax per tutta la famiglia, con i nostri amici a quattro zampe sempre benvenuti!

La primavera è arrivata e porta con sé il nostro primo brunch all'aria aperta! Vi aspettiamo Domenica 25 maggio dalle 11:00 alle 14:00 nel verde del giardino del country chic B&B Il Pozzo e la Macina per una giornata all'insegna del gusto e del relax per tutta la famiglia. (I cani sono ammessi.

