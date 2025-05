bruciati 11 milioni nel gioco dati shock si corre ai ripari tavola rotonda e stati generali

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Angera nel contrasto al gioco d’azzardo patologico. Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla problematica che è sempre più preoccupante anche nel territorio. Oltre alle richieste di maggiori controlli e restrizioni indirizzate alla Regione, i consiglieri comunali e la giunta si sono detti pronti a impegnarsi per questa causa, facendo fronte compatto. Il primo appuntamento è in calendario per mercoledì 21 maggio, presso la sala consiliare dove si terrà una tavola rotonda dal titolo "In gioco contro l’azzardo". La serata prenderà avvio alle 21 con i saluti della sindaca Marcella Androni, che presiederà i lavori a cui parteciperanno Angela Fioroni, coordinatrice regionale del programma "Mettiamoci in gioco", campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, Nicola Violante, assessore della Città di Rho, che ha già intrapreso politiche in materia, Samuele Astuti e Michela Palestra, consiglieri in Regione Lombardia che hanno proposto azioni in ambito di consiglio regionale sul tema. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

