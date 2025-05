Bronte controlli a tappeto dei carabinieri | sequestri sanzioni e patenti ritirate

Prosegue l'azione dei carabinieri del comando provinciale di Catania con controlli a tappeto a Bronte. Sanzioni, sequestri e patenti ritirate caratterizzano i servizi coordinati, finalizzati a garantire la sicurezza nelle aree urbane e periferiche, promuovendo la prevenzione dei reati e il rispetto delle normative vigenti per una comunità più sicura.

Prosegue l’azione di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania, che, attraverso servizi coordinati su scala provinciale, attuano un capillare presidio delle aree urbane e periferiche per garantire sicurezza, prevenzione dei reati e rispetto. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Bronte, controlli a tappeto dei carabinieri: sequestri, sanzioni e patenti ritirate

