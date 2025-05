È disponibile da oggi, venerdì 16 maggio, su tutte le piattaforme digitali, “ BROKENHEARTED ” il nuovo singolo di Gabry Ponte e i Train, per GEKAI Music. È disponibile da oggi, venerdì 16 maggio, su tutte le piattaforme digitali, “ BROKENHEARTED ” il nuovo singolo di Gabry Ponte e i Train, per GEKAI Music. Un’inedita collaborazione tra il DJ e produttore italiano più ascoltato su Spotify a livello globale e la band di San Francisco pluripremiata ai Grammy Awards, che ha dato vita a una traccia energica, emotiva e perfetta per l’estate 2025. Dopo il successo di Tutta l’Italia, che ha portato Gabry Ponte dal palco dell’Ariston alla finale all’Eurovision Song Contest, “ BROKENHEARTED ” conferma il suo percorso musicale verso sonorità internazionali e crossover. Il brano unisce la potenza ritmica dell’elettro pop a sfumature country e, con una melodia catchy e una produzione coinvolgente, promette di far ballare ma con il cuore in mano. 🔗Leggi su 361magazine.com

