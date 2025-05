Brie Larson star del film horror Fail-Safe prodotto da J J Abrams

L'attrice Brie Larson sarà la protagonista femminile di un nuovo progetto horror che avrà tra i suoi produttori J.J. Abrams. Brie Larson sarà la protagonista di un nuovo film horror intitolato Fail-Safe, che verrà prodotto da J.J. Abrams e da FilmNation. Il progetto è stato scritto da Brian Duffield (No One Will Save You) basandosi su un racconto ideato da Philip Fracassi. Cosa racconterà il film Fail-Safe sarà diretto da JT Mollner (Strange Darling) e il film viene descritto come un approccio moderno agli horror con al centro delle creature. La storia sarà raccontata dalla prospettiva di un ragazzino che inizia lentamente a scoprire che i suoi amati genitori stanno nascondendo un disturbante segreto sulla vera natura di sua madre. . 🔗Leggi su Movieplayer.it

