Bridgerton 4 due notizie belle e una meno | il primo video mostra l' incontro tra i due protagonisti della stagione

Bridgerton 4 è finalmente in arrivo, e gli appassionati possono gioire per due belle notizie e una meno entusiasmante. In attesa dell'evento Tudum del 1 giugno, Netflix ha rilasciato un video che svela il primo incontro tra i protagonisti della stagione, alimentando ulteriormente le aspettative dei fan. Scopriamo insieme i dettagli!

Ci sono due notizie belle e una meno bella per tutti gli amanti di Bridgerton. Netflix, a sorpresa (l'evento con il lancio della nuova stagione, Tudum, è il 1 giugno), ci regala una piccola anteprima della quarta stagione, condividendo alcune informazioni molto importanti. L'attesa nei confronti dei nuovi episodi di una delle serie più amate della piattaforma, nonché un vero e proprio fenomeno mondiale, è sempre altissima. Ancor di più da quando si è saputo che la nuova stagione avrebbe avuto per protagonista il secondogenito della famiglia, Benedict Bridgerton, uno dei favoriti dai fan. Nel primo video di "Bridgerton 4", l'incontro fatale tra Bededict e la Dama in Argento. Ma partiamo dalle notizie belle. Nel video che vedete qui sotto, ecco il primo, emozionante incontro tra Benedict, interpretato da Luke Thompson, e la sua misteriosa Dama in Argento, ovvero Sophie Baek, che ha il volto (ancora mascherato) di Yerin Ha ( scopri qui chi è la new entry del cast ).

Netflix ha ufficialmente confermato il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione. Intanto cresce l’attesa per la stagione 4, che arriverà nel 2026 e sarà dedicata a Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson.