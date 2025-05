Briatore | Antonelli in macchina si trasforma e passa dall’essere un gattino a essere un leone

Flavio Briatore con le dimissioni di Oliver Oakes è diventato il nuovo Team Principal di Alpine. A due giorni dal Gran Premio di Imola, Briatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova ‘missione’. Leggi anche: Briatore ha provocato le dimissioni del team principal dell’Alpine dopo appena nove mesi (l’Equipe) Briatore: «Oggi sono i piloti a fare la differenza». Dopo le dimissioni di Oliver Oakes è diventato il Team Principal ad interim di Alpine, cosa è successo? Se lo aspettava? « Le sue dimissioni sono arrivate dopo Miami per un suo problema personale, quando sono arrivate anche io non me lo aspettavo. Ma non cambia nulla, è cambiato un po’ l’organigramma ma il resto uguale. Quando si è parlato di Team Principal, io devo vedere un po’ la situazione. ora prendo in mano il tutto ma sono abituato a farlo, non è il mio primo giorno di scuola (ride, ndr). 🔗Leggi su Ilnapolista.it

