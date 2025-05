' Breve atlante delle altre madri e dei nostri figli' Mara Cinquepalmi in Ariostea

Martedì 20 alle 17, la Biblioteca Ariostea presenta "Breve atlante delle (altre) madri e dei (nostri) figli" di Mara Cinquepalmi. Un'opera che esplora le intricate relazioni tra madri e figli, intrecciando storia e riflessione personale. L'autrice dialogherà con Antonella Cagnolati, offrendo spunti di approfondimento e emozione sui legami familiari. Vi aspettiamo!

"Breve atlante delle (altre) madri e dei (nostri) figli'': ricerca e riconciliazione nel libro di Mara Cinquepalmi

