Brescia auto investe bimba | è grave

Una bambina di 5 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto a Cellatica, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto mentre la piccola era con la madre, ha provocato seri traumi al volto e alla testa, con la vittima sbalzata per circa 5 metri dall'impatto.

21.09 Una bambina di 5 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia. La piccola ha riportato traumi al volto e alla testa. Era in compagnia della madre ed è stata investita da una automobile in transito e poi è sbalzata per circa 5 metri. Questo secondo una prima ricostruzione. E' intervenuto l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Bergamo. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

