Brasile il ruscello si colora di blu dopo incidente | morti pesci e uccelli

In Brasile un camion che trasportava litri di colorante blu si è schiantato contro un lampione, provocando la fuoriuscita della sostanza chimica in un ruscello a Jundiai, San Paolo, martedì. Sono così morti nell’acqua, colorata di blu, gli animali di un parco vicino. Secondo il municipio, la Compagnia Statale per l’Ambiente di San Paolo (Cetesb) ha condotto analisi dell’acqua per determinare l’entità della contaminazione. Brasile, oche e anatre colorate di blu. Gli uccelli – oche e anatre – che si trovavano sul lago avevano il piumaggio tinto e si potevano vedere anche pesci morti, anch’essi con tintura blu, galleggiare sui ruscelli. I dipartimenti della città e dello Stato, insieme alle Ong, stanno agendo insieme per salvare gli animali colpiti. Il colorante è un prodotto chimico organico a base di acido acetico, una sostanza corrosiva e potenzialmente contaminante, secondo i tecnici del municipio. 🔗Leggi su Lapresse.it

