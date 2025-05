Brasile | Corte ordina rimozione presidente federazione calcio

La Corte di giustizia di Rio de Janeiro ha disposto la rimozione di Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della Federazione calcistica del Brasile. La decisione, presa dal giudice Gabriel de Oliveira Zefiro, segna un importante sviluppo nella governance del calcio brasiliano, con un incarico ad interim già affidato al vice-presidente della CBF.

San Paolo (Brasile), 16 mag. (LaPresseAP) – La Corte di giustizia di Rio de Janeiro, con una decisione del giudice Gabriel de Oliveira Zefiro, ha ordinato la rimozione di Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della Federazione calcistica del Brasile (Cbf). L’incarico ad interim è stato affidato al vice presidente Fernando Sarney, con la richiesta di indire le elezioni “il prima possibile”. Rodrigues, che questa settimana aveva annunciato la firma di Carlo Ancelotti come allenatore della nazionale brasiliana, era stato rieletto a marzo per rimanere in carica fino al 2030. È stato proprio Sarney a chiedere al tribunale di destituire Rodrigues. Il giudice ha dichiarato nullo l’accordo che convalidava il primo mandato di Rodrigues e ha stabilito che, senza questo, Rodrigues non avrebbe potuto candidarsi per un secondo mandato. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile: Corte ordina rimozione presidente federazione calcio

