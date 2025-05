Brasile caos in Federazione | rimosso il presidente Ancelotti a rischio?

Il Brasile è attraversato da un periodo di instabilità sportiva con la rimozione del presidente della Federazione calcistica, Ednaldo Rodrigues, a pochi giorni dalla nomina di Carlo Ancelotti come allenatore della nazionale. Le recenti decisioni legali hanno scosso ulteriormente il panorama calcistico verdeoro, sollevando dubbi sul futuro del noto tecnico.

(Adnkronos) – Pochi giorni dopo la nomina di Carlo Ancelotti ad allenatore della nazionale brasiliana, Ednaldo Rodrigues è stato nuovamente rimosso dall'incarico di presidente della Federazione calcistica verdeoro (CBF). Giovedì, un tribunale dello stato di Rio de Janeiro ha stabilito che Rodrigues e gli altri membri del consiglio di amministrazione dell'organizzazione federale siano rimossi dall'incarico . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

