Bradisismo Bagnoli va in piazza | Altro che Coppa America dove sono i soldi per non far crollare le case?

A Bagnoli, la comunità si mobilita in piazza per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo il bradisismo. Contro la Coppa America, i residenti chiedono soluzioni immediate per la sicurezza delle abitazioni e un progetto che soddisfi le reali esigenze locali, anziché favorire gli speculatori. L'incontro si svolgerà oggi alle 18 in viale Campi Flegrei.

Soluzioni immediate, risposte, progettualità sull'area rivolta ai bisogni dei residenti e non a quelli degli speculatori. È quanto chiede la Bagnoli scesa oggi in piazza, alle 18, in viale Campi Flegrei. Alla paura del terremoti (gli ultimi sciamo hanno fatto segnare un evento molto forte, di 4. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, Bagnoli va in piazza: "Altro che Coppa America, dove sono i soldi per non far crollare le case?"

