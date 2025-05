Borussia Monchengladbach-Wolfsburg il pronostico di Bundesliga | combo e non solo sul piatto

Così come accadrà in Ligue 1, anche in Germania questo weekend poterà alla conclusione della Bundesliga, con la trentaquattresima giornata che si disputerà tutta in contemporanea domani, sabato 17 maggio, alle ore 15.30. Tra i match in programma ci sarà anche quello tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, che scenderanno in campo al Borussia Park per l’ultimo atto della loro stagione. Padroni di casa che si presentano a questo appuntamento dopo un’ultima parte di stagione da incubo, caratterizzata da una striscia di risultati decisamente negativa alle spalle. Borussia Monchengladbach che da inizio aprile non ha più trovato la via della vittoria, collezionando solamente due punti nelle ultime sei partite disputate, anche se tutte le sconfitte – 2-0 a parte con il Bayern Monaco – sono arrivate di misura. 🔗Leggi su Sololaroma.it

