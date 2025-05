Siamo giunti all’ultimo atto della Bundesliga 20242025. La 34ª e ultima giornata del massimo campionato tedesco di giocherà interamente domani, 17 maggio, in contemporanea alle 15:30. Alla Signal Iduna Park andrà in scena il match tra Borussia Dortmund e Holstein Kiel. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.07, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 14.00 e 18.00. Come arrivano al match Borussia Dortmund e Holstein Kiel. Il Borussia Dortmund arriva alla partita dal successo esterno per 4-2 contro il Bayer Leverkusen, il quarto consecutivo in campionato. Dall’arrivo di Kovac, la squadra giallonera ha compiuto una clamorosa rimonta, arrivando in quinta posizione, a -1 dal Friburgo. Il Dortmund ha ancora una speranza di accedere alla prossima edizione della Champions League, ma deve sperare in una sconfitta del Friburgo in casa contro l’Eintracht Francoforte. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Holstein Kiel, il pronostico di Bundesliga: gialloneri a caccia della Champions