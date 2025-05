Borse europee in rialzo tra colloqui Russia-Ucraina e mosse di Trump sui dazi

Le Borse europee sono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Sotto i riflettori le mosse di Donald Trump per i dazi all'Europa, mentre il dollaro continua a indebolirsi sulle principali valute. In flessione i titoli di Stato dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,6%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente bene Parigi (+0,7%), Milano, Madrid e Francoforte (+0,6%), Londra (+0,5%). I principali listini sono sostenuti dal settore della farmaceutica (+1,6%) e il lusso (+1,9%), quest'ultimo dopo i conti di Richemont (+7%). Bene anche l' energia (+0,9%), con il petrolio che gira in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,5% a 61,94 dollari al barile e il Brent sale a 64,88 dollari. 🔗Leggi su Quotidiano.net

