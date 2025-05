borse asiatiche chiudono deboli dollaro in calo e fed sotto osservazione

Le Borse asiatiche concludono la seduta in modo fiacco, con il dollaro che si indebolisce ulteriormente sulle principali valute. Gli investitori guardano agli sviluppi sulla politica commerciale americana, in particolare per i dazi a Cina e Europa. Sotto i riflettori anche le mosse della Fed sul fronte della politica monetaria. Giornata di scadenze tecniche in Europa e Usa dove i future sono contrastati. Invariata Tokyo con il Nikkei a 37.753 punti. Sul mercato dei cambi lo yen continua a rivalutarsi sul dollaro a 145,11 e sull'euro a 162,68. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,46%), Shanghai (-0,43%), Mumbai (-0,38%). Positive Shenzhen e Seul (+0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Commissione europea le stime di primavera. Dall'Italia l'inflazione armonizzata e dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dell'Università Michigan. 🔗Leggi su Quotidiano.net

