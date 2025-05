Borsa settimana positiva | forti acquisti innescati da accordo USA-Cina

La settimana borsistica si è chiusa in modo positivo, guidata da forti acquisti grazie all'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. I colloqui sui dazi hanno portato a una tregua di 90 giorni, sottolineando un importante passo verso la de-escalation della guerra commerciale, dopo quello con la Gran Bretagna. Un segnale incoraggiante per i mercati globali.

I colloqui tra esponenti statunitensi e cinesi sui dazi sono stati proficui: è stato raggiunto un a ccordo commerciale che prevede una tregua di 90 giorni. Dopo quello con la Gran Bretagna, è il secondo, ma ben più importante segno di de-escalation della guerra commerciale. Si chiude così una settimana positiva per i mercati finanziari che guardano allo scenario futuro in seguito alla tregua commerciale. Le indicazioni giunte dal fronte macroeconomico hanno evidenziato una crescita dell'inflazione USA inferiore rispetto alle stime: un dato che rappresenta probabilmente un sollievo per la Federal Reserve. Anche il calo dei prezzi alla produzione, depone a favore di una Fed più lassista sui tassi di interesse, nonostante Powell dispensi prudenza a ogni intervento. Il governatore della banca centrale americana ha posto l'accento sulla necessità di rimodulare l'attuale approccio che ha come obiettivi la piena occupazione e il contenimento dell'inflazione, considerando anche gli choc dal lato dell'offerta e i relativi aumenti dei prezzi che si stanno rivelando fattori chiave per lo scenario negli ultimi anni.

