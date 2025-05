Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +059%

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,59% a 40.656 punti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,59%

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo e aggiorna i massimi

Lo riporta quotidiano.net: Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari, che aggiorna i massimi dal 2007. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazione in progresso dello 0,15% a 40.418 punti.

Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib oltre i 40mila punti, Stellantis e Mps in crescita

Secondo msn.com: La Borsa di Milano chiude in positivo con il Ftse Mib in rialzo dello 0,39%. Stellantis e Mps tra i titoli migliori della giornata.

Borsa Milano affonda - oggi chiude a -2,81%

In rosso anche Madrid, a -0,70% Bper chiude a -3,55%, Mps a -3,45% e Intesa Sanpaolo a -2,49%. In rosso anche Madrid, a -0,70%.