Borsa | l' Europa conclude in aumento Madrid +1%

I mercati azionari europei hanno chiuso in rialzo, con Madrid in prima posizione con un aumento dell'1%. Londra segue con un incremento dello 0,5%, mentre Parigi e Francoforte registrano un progresso dello 0,4%. Anche Amsterdam chiude in positivo, con una crescita dello 0,2%, confermando un clima di ottimismo tra gli investitori.

Mercati azionari del Vecchio continente in crescita: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dell'1%, seguita da Londra in rialzo di mezzo punto percentuale. Bene anche Parigi e Francoforte, salite entrambe dello 0,4%, con Amsterdam in crescita dello 0,2%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude in aumento, Madrid +1%

Borsa: l'Europa conclude in aumento, Madrid +1%

quotidiano.net scrive: Mercati azionari del Vecchio continente in crescita: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dell'1%, seguita da Londra in rialzo di mezzo punto percentuale. Bene ...

Borsa: Europa conclude in forte aumento, Francoforte +2,5%

Lo riporta msn.com: (ANSA) - MILANO, 02 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,5%, seguita da Parigi in crescit ...

Borsa: Milano tiene (+0,3%) con l'Europa dopo avvio Wall street

Secondo msn.com: Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo l'avvio calmo di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,6%, seguita da Milano in rialzo dello 0,3% e da Londra in cre ...

