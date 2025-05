Borsa | l' Europa apre positiva e guarda a colloqui Ucraina-Russia

Le borse europee aprono in territorio positivo, sostenute dall'attesa per i colloqui tra Ucraina e Russia, mirati a porre fine al conflitto. In questo contesto di scadenze tecniche per futures e opzioni, gli investitori seguono con attenzione anche le iniziative statunitensi in ambito commerciale, pronti a pedalare oltre le incertezze geopolitiche.

Le Borse europee, nel giorno delle scadenze tecniche dei futures su azioni e opzioni, avvia la seduta in terreno positivo. I mercati guardano ai colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sul fronte della politica commerciale. In rialzo Londra (+0,4%), Francoforte (+0,34%) e Parigi (+0,27%).

