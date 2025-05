Borsa di Milano in leggero rialzo lusso e farmaceutica in evidenza

La Borsa di Milano segna un lieve rialzo dello 0,2%, sostenuta dai settori del lusso e farmaceutico, in sintonia con gli altri mercati europei. Tuttavia, il clima è influenzato dalle banche, dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell. Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 100 punti, con il rendimento dei titoli decennali italiani al 3,59%.

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche, dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,59%. Nel listino principale sono in calo Intesa (-0,6%), Mediobanca e Unicredit (-0,4%), Popolare Sondrio, Banco Bpm e Bper (-0,2%). In controtendenza Mps che sale dello 0,2%. In rialzo il comparto del lusso, dopo i risultati di Richemont, con Cucinelli (+1,1%) e Moncler (+0,1%). Bene anche Unipol (+0,2%), dopo i risultati del trimestre. Mostra i muscoli Campari (+2,1%). In luce la farmaceutica con Diasorin (+1,6%) e Recordati (+1,3%). Sale Pirelli (+1,2%), dopo il botta e risposta con i cinesi di Sinochem.

Borsa di Milano in leggero rialzo, lusso e farmaceutica in evidenza

Borsa Milano in leggero rialzo in attesa inflazione Usa, forte Mps, allunga Stellantis

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,3%

Borsa Milano affonda - oggi chiude a -2,81%

In rosso anche Madrid, a -0,70% Bper chiude a -3,55%, Mps a -3,45% e Intesa Sanpaolo a -2,49%. In rosso anche Madrid, a -0,70%.