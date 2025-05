Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo | “Mi ha minacciato” Lei | “Sarò il tuo incubo”

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha denunciato la tiktoker Rita De Crescenzo, accusandola di averlo minacciato. Secondo Borrelli, De Crescenzo ha affermato: “Sarò il tuo incubo”. Il parlamentare annuncia di voler presentare un dossier in Procura, mentre la tiktoker ribatte, promettendo di lottare fino all'ultimo per l'ormeggio a Mergellina.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): "Presenterò un dossier in Procura sulle minacce". La tiktoker: "Combatterò fino all'ultimo per l'ormeggio a Mergellina" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo: “Mi ha minacciato”. Lei: “Sarò il tuo incubo”

Cosa riportano altre fonti

Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo: “Mi ha minacciato”. Lei: “Sarò il tuo incubo”

Secondo fanpage.it: Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Presenterò un dossier in Procura sulle minacce”. La tiktoker: “Combatterò fino all’ultimo per l’ormeggio a Mergellina” ...

Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli, lo scontro è social: «Non mi lascerò intimidire dalle minacce»

Da msn.com: Dopo la denuncia pubblica del deputato Francesco Emilio Borrelli contro l’abusivismo dilagante nell’area tra Mergellina e Via Caracciolo, ...

Deputato Borrelli denuncia tiktoker napoletana Rita De Crescenzo per minacce social

Come scrive gaeta.it: Il deputato Francesco Emilio Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo per minacce sui social legate al conflitto sulle concessioni agli ormeggiatori abusivi nel porto di Napoli.

