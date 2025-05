Borgomanero gioca tre euro al gratta e vinci e ne vince 200mila

La fortuna ha sorriso a Borgomanero, dove una cliente abituale ha trasformato tre euro spesi in un gratta e vinci in una vincita da 200mila euro. L'evento ha portato gioia non solo alla vincitrice, ma anche ai titolari della ricevitoria di via Arona, che hanno condiviso l’emozione di questo sorprendente colpo di fortuna.

La dea bendata è arrivata a Borgomanero. In una ricevitoria di via Arona infatti una borgomanerese ha acquistato un gratta e vinci da tre euro: grattandolo ha scoperto di aver vinto ben 200mila euro. Tanta la gioia anche per i titolari dell'edicola, che conoscono la cliente abituale e si sono. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Borgomanero, gioca tre euro al gratta e vinci e ne vince 200mila

