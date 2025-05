Bonus nuovi nati 2025 conto alla rovescia | mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo

È iniziato il conto alla rovescia per il bonus nuovi nati 2025: mille euro a figlio per le famiglie con ISEE sotto i 40mila euro. Per usufruirne, è fondamentale presentare la domanda entro il 16 giugno. Scopri di più su come evitare di perdere questa opportunità e sulle possibili variazioni del contributo da luglio.

Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che hanno accolto un figlio prima del 17 aprile 2025 possono ottenere un bonus una tantum da mille euro, ma devono fare domanda entro il 16 giugno. Oltre quella data, il diritto decade. E da luglio il contributo potrebbe ridursi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bonus nuovi nati 2025, conto alla rovescia: mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bonus nuovi nati 2025 da 1.000 euro: domande, requisiti Isee e come richiederlo: c'è tempo per non perdere il contributo

Si legge su ilmessaggero.it: Ancora un mese di tempo per non perdere i mille euro una tantum del Bonus nuovi nati. Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che quest'anno hanno avuto un figlio, o ne hanno adottato uno, ...

Inps, bonus nuovi nati: 1.000 euro per i bimbi del 2025. Consulta i requisiti e come richiederlo

Lo riporta msn.com: Al via il bonus nuovi nati: l’Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati mem ...

Questo bonus sta per scadere: devi fare molto in fretta per avere i 1000 euro

Scrive temporeale.info: Nuovo Bonus da 1.000 euro per gli italiani. L'INPS ha comunicato i requisiti per ottenerlo. C'è una scadenza da rispettare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bonus 2400 euro INPS non solo per stagionali: Cosa fare e quando arriva?

Molto discusso è il Bonus di 2400 euro, da poco ufficializzato grazie al tanto discusso decreto Sostegni, una forma di sostegno dell' INPS non solo per i lavoratori stagionali.