Bonus giovani via alle domande sul sito dell’Inps | ecco chi può ottenere l’incentivo

Da oggi i datori di lavoro possono richiedere il nuovo bonus assunzioni per i giovani, introdotto dal decreto Coesione. Disponibile sul sito dell’Inps, questo incentivo mira a promuovere l’occupazione stabile e offre opportunità significative per chi cerca lavoro. Scopriamo chi può beneficiarne e le modalità di accesso al bonus, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi.

Da oggi i datori di lavoro possono fare domanda per ottenere il nuovo bonus assunzioni destinato ai giovani, introdotto dal decreto Coesione. Il modulo è disponibile online sul sito dell'Inps. L'incentivo, pensato per favorire l'occupazione stabile, è rivolto - come riportato dall'agenzia Agi.

