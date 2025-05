Bonus giovani under 35 scopri come ottenerlo | ecco requisiti istruzioni e scadenze

Scopri come ottenere il Bonus giovani under 35, un'iniziativa volta a promuovere l'occupazione stabile tra i più giovani. In questo articolo, ti forniremo tutti i requisiti, le istruzioni dettagliate e le scadenze da rispettare per accedere a questo importante sostegno, previsto dal decreto-legge 60/2024 e disciplinato dalla circolare INPS n. 90 del 12 maggio.

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: ecco requisiti, istruzioni e scadenze. Il nuovo Bonus giovani under 35 è una misura pensata per incentivare l’ occupazione stabile giovanile. Introdotto dal decreto-legge 602024 (decreto Coesione) e disciplinato dalla circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025, prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni o trasformazioni di contratti a. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: ecco requisiti, istruzioni e scadenze

Approfondimenti da altre fonti

Bonus Giovani 2025, al via oggi le domande: chi può ottenerlo, come e per quali contratti di lavoro

Come scrive fanpage.it: Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, si può richiedere il bonus giovani under 35, l'esonero totale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato ...

Incentivi per l’occupazione: guida al Bonus Giovani 2025 per assunzioni under 35

Si legge su alfemminile.com: Siete datori di lavoro o giovani con contratti precari alla ricerca di un indeterminato? Salvate questa guida indispensabile. Ecco come funziona il Bonus ...

Bonus giovani under 35, scopri come ottenerlo: requisiti, istruzioni e scadenze

Da msn.com: Il nuovo Bonus giovani under 35 è una misura pensata per incentivare l’occupazione stabile giovanile. Introdotto dal decreto-legge 60/2024 (decreto Coesione) e disciplinato dalla circolare INPS n. 90 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.