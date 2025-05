Bonus Giovani fai la richiesta oggi | ecco a chi spetta e come fare

Il Bonus Giovani è finalmente disponibile! Da venerdì 16 maggio 2025, è possibile fare richiesta per questo nuovo incentivo statale. Scopri a chi spetta, quali sono i requisiti necessari e come presentare la domanda per non perdere questa opportunità. Informati ora per approfittare di questo aiuto dedicato ai giovani.

Al via da venerdì 16 maggio 2025 le domande per il Bonus Giovani. Ecco a cosa si riferisce e quali sono gli adempimenti per ottenerlo Un altro incentivo statale è stato attivato da venerdì 16 maggio 2025. Dopo la pubblicazione della circolare INPS n°90 dello scorso 12 maggio, a partire dalla data indicata sarà possibile. L'articolo Bonus Giovani, fai la richiesta oggi: ecco a chi spetta e come fare Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bonus Giovani, fai la richiesta oggi: ecco a chi spetta e come fare

Su questo argomento da altre fonti

Come funziona il bonus Giovani: cos'è, come si applica, chi ne può usufruire

Secondo ilmattino.it: Bonus giovani, la circolare INPS 12 maggio 2025, n. 90 fornisce le istruzioni operative per questo incentivo, introdotto dal decreto-legge 60/2024 (decreto Coesione) per favorire ...

Bonus assunzioni giovani e donne al via: come fare domanda e requisiti

Da finanza.com: Da oggi online i moduli INPS per il bonus assunzioni: esonero contributivo totale per giovani e donne svantaggiate.

Bonus Giovani 2025, al via oggi le domande: chi può ottenerlo, come e per quali contratti di lavoro

Come scrive fanpage.it: Da oggi, venerdì 16 maggio 2025, si può richiedere il bonus giovani under 35, l'esonero totale dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.