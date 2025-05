Bonus giovani e donne | nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 2025

Il bonus destinato a giovani e donne mira a facilitare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 2025, con l’obiettivo di creare almeno 100.000 posti di lavoro. Questa iniziativa potrebbe espandersi ulteriormente, incentivando anche contratti part-time e altre forme di impiego, grazie all’esonero contributivo previsto dalla misura per le aziende.

Con i bonus giovani e donne sarà possibile a regime assumere almeno 100mila persone a tempo indeterminato ma il numero potrebbe essere largamente superiore a fronte di assunzioni part time o con contratti che non superano la soglia prevista per l' esonero contributivo. La misura, che prevede un esonero del 100% per due anni dei contributi Inps per le assunzioni stabili fatte entro il 2025 di giovani entro i 35 anni e di donne in situazioni di svantaggio, prevede infatti risorse a regime di 208,2 milioni di euro nel 2026 per le assunzioni di donne fatte nel 2025 (107,3 milioni per quest'anno ma i mesi sono meno) e 682,5 milioni nel 2026 per le assunzioni dei giovani sempre quest'anno (458,3 milioni nel 2025). Se si considera che l'importo massimo di esonero utilizzabile per l'assunzione di una donna è di 8. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus giovani e donne: nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 2025

Ne parlano su altre fonti

Bonus giovani e donne: nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 2025

Da msn.com: Con i bonus per giovani e donne si prevede l'assunzione di oltre 100mila persone a tempo indeterminato entro il 2025.

Bonus giovani e donne, come fare domanda e come funziona

Riporta msn.com: Sulla pagina Portale delle Agevolazioni del sito dell’Inps è disponibile il modulo che i datori di lavoro devono compilare online per ottenere l’esonero contributivo ...

Bonus donne 2025, domande al via da oggi: quali sono i requisiti e come funziona

Segnala tg24.sky.it: Scatta da oggi il bonus donne previsto dal decreto Coesione: si tratta di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.