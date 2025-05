Bonus giovani da oggi al via le domande | online il modulo per i datori di lavoro

Da oggi è possibile presentare le domande per il bonus giovani, grazie al modulo disponibile online sul sito dell’Inps. Introdotto dal decreto Coesione, questo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che desiderano promuovere l'occupazione stabile dei giovani, offrendo così nuove opportunità nel mercato del lavoro.

Al via le domande per il bonus giovani. Da oggi e’ disponibile sul sito dell’Inps il modulo per i datori di lavoro che vogliono fare richiesta per l’incentivo introdotto dal decreto Coesione per favorire l’occupazione stabile dei giovani. La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l ‘esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal primo settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani: con meno di 35 anni di eta’ alla data dell’assunzione; mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. La misura e’ valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. 🔗Leggi su Ildenaro.it

